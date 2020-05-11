Информация о проекте

Основные тематики блога:

Удалённая работа, фриланс, а также способы постоянного стабильного заработка в интернете; Социальные сети, видеохостинги и мессенджеры (Вконтакте, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, Youtube, Одноклассники, TikTok и WhatsApp); Инвестиции и финансы (банки, карты, кредиты, микрозаймы и т.д.); А также весь интернет в целом (частые вопросы и ответы на них, обзоры сайтов и программ, отзывы о различных сервисах, популярные лайфхаки и советы для начинающих юзеров и т.п.).

В будущем также планируется публикация отчётов по другим моим веб-проектам и самое интересное из моей повседневной жизни.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Рад видеть Вас на своём веб-ресурсе! Немного расскажу о блоге Votix.ru.появилась ещё в 2017 году. Хотелось сделать качественный полезный блог на тематику, вызывающую немалый интерес у большого числа интернет-пользователей. Однако из-за большой загруженности работой по другим сайтам, эта затея так и осталась на стадии задумки.В сентябре 2018 года идея вновь стала актуальной, и, наконец-то, дело сдвинулось с места. Был зарегистрирован домен votix.ru и опубликованы первые статьи на блоге.– популяризация удалённой работы и фриланса всех направлений, помощь в решении наиболее частых проблем, возникших при пользовании соцсетями, обучение новичков эффективному заработку в интернете различными способами, а также повышение финансовой грамотности.– молодые (и не очень) целеустремлённые люди, желающие получить новые знания, которые пригодятся им в будущем, а также уже добившиеся хороших результатов пользователи, которые хотят сменить способы заработка в сети либо расширить их набор. Помимо этого целевой аудиторией стали клиенты банков и микрофинансовых организаций.