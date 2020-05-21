1. Основной способ для связи

mail@votix.ru

2. Альтернативный способ связи



3. Дополнительные способы связи

Здравствуйте, уважаемые читатели! На этой странице вы сможете связаться с администрацией блога Votix.ru тремя способами:Главным каналом обмена сообщениями c посетителями являетсяЭтот E-mail постоянно мониторится администратором, поэтому пишите на него в любой день недели и в любое время суток. Ответ последует максимально быстро.Если всё-таки случился форс-мажор и вам не ответили с почты mail@votix.ru,воспользуйтесь. С неё письма мгновенно поступают на резервный адрес электронной почты (Gmail).Для тех, кому удобнее контактировать, ниже представлены ссылки на группы и аккаунты. Заходите в предпочитаемую соцсеть и свяжитесь с модератором группы через комментарии к постам, либо напрямую через личные сообщения.И не забудьте подписаться на обновления!