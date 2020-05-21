Контакты
Здравствуйте, уважаемые читатели! На этой странице вы сможете связаться с администрацией блога Votix.ru тремя способами:
Главным каналом обмена сообщениями c посетителями является почтовый ящик:
Этот E-mail постоянно мониторится администратором, поэтому пишите на него в любой день недели и в любое время суток. Ответ последует максимально быстро.
Если всё-таки случился форс-мажор и вам не ответили с почты mail@votix.ru,
воспользуйтесь формой обратной связи. С неё письма мгновенно поступают на резервный адрес электронной почты (Gmail).
Для тех, кому удобнее контактировать в социальных сетях, ниже представлены ссылки на группы и аккаунты. Заходите в предпочитаемую соцсеть и свяжитесь с модератором группы через комментарии к постам, либо напрямую через личные сообщения.
И не забудьте подписаться на обновления!
1. Основной способ для связи
Главным каналом обмена сообщениями c посетителями является почтовый ящик:
mail@votix.ru
Этот E-mail постоянно мониторится администратором, поэтому пишите на него в любой день недели и в любое время суток. Ответ последует максимально быстро.
2. Альтернативный способ связи
Если всё-таки случился форс-мажор и вам не ответили с почты mail@votix.ru,
воспользуйтесь формой обратной связи. С неё письма мгновенно поступают на резервный адрес электронной почты (Gmail).
3. Дополнительные способы связи
Для тех, кому удобнее контактировать в социальных сетях, ниже представлены ссылки на группы и аккаунты. Заходите в предпочитаемую соцсеть и свяжитесь с модератором группы через комментарии к постам, либо напрямую через личные сообщения.
И не забудьте подписаться на обновления!