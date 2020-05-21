 Контакты

Контакты

Здравствуйте, уважаемые читатели! На этой странице вы сможете связаться с администрацией блога Votix.ru тремя способами:

1. Основной способ для связи


Главным каналом обмена сообщениями c посетителями является почтовый ящик:

mail@votix.ru

Этот E-mail постоянно мониторится администратором, поэтому пишите на него в любой день недели и в любое время суток. Ответ последует максимально быстро.

2. Альтернативный способ связи


Если всё-таки случился форс-мажор и вам не ответили с почты mail@votix.ru,
воспользуйтесь формой обратной связи. С неё письма мгновенно поступают на резервный адрес электронной почты (Gmail).

Ваше имя:


Ваш Email:


Текст сообщения:



3. Дополнительные способы связи


Для тех, кому удобнее контактировать в социальных сетях, ниже представлены ссылки на группы и аккаунты. Заходите в предпочитаемую соцсеть и свяжитесь с модератором группы через комментарии к постам, либо напрямую через личные сообщения.


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