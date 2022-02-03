Яндекс транслит — генератор ЧПУ SEO Url

Транслит Скопировать Очистить .

Предлагаемый ниже генератор ЧПУ ссылок онлайн — удобный инструмент для создания семантических адресов и человекопонятных URL сайтов. Такие SEO-ссылки повышают удобство использования, улучшают ранжирование в поисковых системах Яндекс и Google. Чтобы выполнить транслитерацию онлайн, вставьте преобразуемый текст в форму и нажмите кнопку «Транслит».

Как именно будет преобразован текст? Пробелы (" ") преобразуются в дефис ("-").

Знаки препинания и символы, например, такие как тире ("—"), нижнее подчёркивание ("_"), вертикальная черта ("|"), плюс ("+"), слэш ("/") амперсанд ("&") и другие будут полностью удалены.

ЗАГЛАВНЫЕ кириллические и латинские буквы заменятся строчными латинскими. В данный генератор ЧПУ ссылок встроена функция для конвертации большинства распространённых символов. Если какой-то знак не удалился, сотрите его вручную.