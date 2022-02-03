Подсчет слов, посчитать количество символов в тексте онлайн  

Копирайтерам, рерайтерам, редакторам и корректорам. При написании ТЗ на биржах контента заказчик практически всегда указывает необходимую длину готового текста. Поэтому инструмент будет полезен авторам для проверки количества символов перед отправкой статьи на проверку заказчику. Причём обрезать текст и удалить стоп-слова можно прямо в окне ввода текста.

Пользователям телефонов, гаджетов, мессенджеров и различных сайтов. Иногда случается ситуация, когда баланс телефона практически на нуле – денег хватает на одну-две СМС, а возможности пополнить счёт в данный момент просто нет. Либо нужно не превысить всем известное ограничение символов в одном сообщении Twitter или каком-нибудь мессенджере. Также существует огромное количество других сайтов, где действуют подобные ограничения, например, всеми любимого Инстаграмма. Сервис подсчёта символов поможет уложиться в заданные рамки.