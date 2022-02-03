Создать прямую ссылку для скачивания файла с Гугл Диск

Используйте простой и удобный генератор прямых ссылок с Гугл Диска:

Вставьте ссылку общего доступа к файлу с Google Drive:

Генерировать Очистить



Ваша ссылка на прямое скачивание файла с Диск Google:

Скопировать Очистить

Данный сервис создан специально для тех, кому нужна ссылка на прямую (без промежуточных окон) загрузку файла с Гугл Диска. Для того, чтобы создать ссылку, скопируйте URL c открытым общим доступом к нужному документу непосредственно с вашего хранилища Google Drive (ниже дана инструкция, как это сделать), вставьте её в форму и нажмите кнопку «Генерировать».

Для полного понимания того, как происходит скачивание, нажмите сюда (на ваше устройство скачается небольшой документ test.txt).

Внимание! Размер файла не должен превышать 25 Мб. Иначе загрузка будет производится с промежуточным окном (вот таким), так как антивирус Google Drive не сканирует большие документы.