HTML encode decode — HTML кодер декодер

C использованием мнемоники символов HTML:

Кодировать Декодировать Скопировать Очистить .

C использованием десятичного кода символов Unicode:

Кодировать Декодировать Скопировать Очистить .

Онлайн Кодер / Декодер HTML (от англ. online Encoder / Decoder HTML) - инструмент, позволяющий декодировать или закодировать HTML код для его дальнейшего использования на платформах, где разместить его в обычном виде не представляется возможным. Например, в Blogger некоторые сторонние скрипты не удастся сохранить в шаблоне, предварительно не преобразовав исходный код. Тот же самый рекламный блок от Google Adsense невозможно внедрить в шаблон, не произведя конвертацию кода. Поэтому кодер (декодер) html можно использовать, как Adsense-конвертер.