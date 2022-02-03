URL decode encode — URL декодер энкодер  

URL декодер (кодер) онлайн - простой, но в то же время удобный инструмент для переформатирования ссылок, которые содержат не только буквы латинского (английского) алфавита, но и другие знаки. Например, многие УРЛ могут содержать, спецсимволы, лигатуры, китайские иероглифы, кириллические символы (буквы русского алфавита) и т.д.

Как именно происходит кодирование?

Для наглядности приведём пример. Допустим есть ссылка, содержащая кириллицу (русские буквы):

https://кодер.рф

после процесса кодирования она будет преобразована в ссылку следующего вида:

https://%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84

Как кодировать или декодировать URL?

Чтобы произвести URL кодирование онлайн, вставьте ссылку в форму и нажмите нужную кнопку. Затем скопируйте результат в буфер обмена и очистите окошко для декодирования следующего кириллического адреса.

Автор статьи
Автор:
Вебмастер, блогер, частный инвестор.
Зарабатываю в интернете с 2014 года.
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