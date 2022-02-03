URL decode encode — URL декодер энкодер

Кодировать Декодировать Скопировать Очистить .

URL декодер (кодер) онлайн - простой, но в то же время удобный инструмент для переформатирования ссылок, которые содержат не только буквы латинского (английского) алфавита, но и другие знаки. Например, многие УРЛ могут содержать, спецсимволы, лигатуры, китайские иероглифы, кириллические символы (буквы русского алфавита) и т.д.

Как именно происходит кодирование? Для наглядности приведём пример. Допустим есть ссылка, содержащая кириллицу (русские буквы): https://кодер.рф после процесса кодирования она будет преобразована в ссылку следующего вида: https://%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84