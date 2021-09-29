Кирилл Герусов — автор блога Votix.ru

Привет! Меня зовут Кирилл Герусов. Я – автор и главный редактор проекта Votix.ru. Вебмастер, фрилансер, блогер и частный инвестор. Мне 34 года, родился в Новокузнецке.

В 2012 году, имея стабильную оффлайн-работу, впервые попробовал зарабатывать в интернете. На тот момент никаких знаний об эффективных способах заработка онлайн у меня не было. Зарегистрировавшись на нескольких сайтах и поработав пару недель, я разочаровался в суммах, выведенных на мой кошелёк. О работе в интернете пришлось на время забыть.

В конце 2014 года, изучив несколько статей в интернете, я решил научиться делать сайты. Свой первый сайт сделал уже через 2 месяца. С того времени мной было создано, оптимизированно и продвинуто более 100 сайтов. Попутно изучал SEO, HTML, CSS и JavaScript.

На данный момент распродал почти все сайты, оставив для дальнейшего развития только 5 самых интересных для меня, включая блог Votix.ru. Об основных темах, миссии, аудитории и идее создания сайта вы можете прочитать, перейдя на страницу «О сайте».