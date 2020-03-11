Предпросмотр сниппета сайта в поисковой выдаче

Значение Знаков Слов 0 0 0 0 0 0 - посмотреть, как выглядит сниппет на мобильных устройствах

Что такое сниппет?

Длинна данных в выдаче поисковых систем (SERP)

Количество символов сниппета в выдаче Google

Выдача Заголовок URL Описание Знаков Строк Знаков Строк Знаков Строк Декстопная 65 1 85 1 205 2 Мобильная 155 5 45 1 195 4

Количество символов сниппета в выдаче Яндекс

Выдача Заголовок URL Описание Знаков Строк Знаков Строк Знаков Строк Декстопная 55 1 55 1 240 2 Мобильная 130 5 35 1 240/600 4

Популярные спецсимволы для сниппета

Эмодзи в SERP (красивый сниппет в Yandex и Google)

Смайлики, лица, морды, рожи, мимика и жесты 😀 😁 😂 🤣 😃 😄 😅 😆 😉 😊 😋 😎 😍 😘 😗 😙 😚 ☺️ 🙂 🤗 🤩 🤔 🤨 😐 😑 😶 🙄 😏 😣 😥 😮 🤐 😯 😪 😫 😴 😌 😛 😜 😝 🤤 😒 😓 😔 😕 🙃 🤑 😲 ☹️ 🙁 😖 😞 😟 😤 😢 😭 😦 😧 😨 😩 🤯 😬 😰 😱 😳 🤪 😵 😡 😠 🤬 😷 🤒 🤕 🤢 🤮 🤧 😇 🤠 🤡 🤥 🤫 🤭 🧐 🤓 😈 👿 👹 👺 💀 👻 👽 🤖 💩 😺 😸 😹 😻 😼 😽 🙀 😿 😾 👶 👧 🧒 👦 👩 🧑 👨 👵 🧓 👴 👲 👳‍♀️ 👳‍♂️ 🧕 🧔 👱‍♂️ 👱‍♀️ 👮‍♀️ 👮‍♂️ 👷‍♀️ 👷‍♂️ 💂‍♀️ 💂‍♂️ 🕵️‍♀️ 🕵️‍♂️ 👩‍⚕️ 👨‍⚕️ 👩‍🌾 👨‍🌾 👩‍🍳 👨‍🍳 👩‍🎓 👨‍🎓 👩‍🎤 👨‍🎤 👩‍🏫 👨‍🏫 👩‍🏭 👨‍🏭 👩‍💻 👨‍💻 👩‍💼 👨‍💼 👩‍🔧 👨‍🔧 👩‍🔬 👨‍🔬 👩‍🎨 👨‍🎨 👩‍🚒 👨‍🚒 👩‍✈️ 👨‍✈️ 👩‍🚀 👨‍🚀 👩‍⚖️ 👨‍⚖️ 👰 🤵 👸 🤴 🤶 🎅 🧙‍♀️ 🧙‍♂️ 🧝‍♀️ 🧝‍♂️ 🧛‍♀️ 🧛‍♂️ 🧟‍♀️ 🧟‍♂️ 🧞‍♀️ 🧞‍♂️ 🧜‍♀️ 🧜‍♂️ 🧚‍♀️ 🧚‍♂️ 👼 🤰 🤱 🙇‍♀️ 🙇‍♂️ 💁‍♀️ 💁‍♂️ 🙅‍♀️ 🙅‍♂️ 🙆‍♀️ 🙆‍♂️ 🙋‍♀️ 🙋‍♂️ 🤦‍♀️ 🤦‍♂️ 🤷‍♀️ 🤷‍♂️ 🙎‍♀️ 🙎‍♂️ 🙍‍♀️ 🙍‍♂️ 💇‍♀️ 💇‍♂️ 💆‍♀️ 💆‍♂️ 🧖‍♀️ 🧖‍♂️ 💅 🤳 💃 🕺 👯‍♀️ 👯‍♂️ 🕴 🚶‍♀️ 🚶‍♂️ 🏃‍♀️ 🏃‍♂️ 👫 👭 👬 💑 👩‍❤️‍👩 👨‍❤️‍👨 💏 👩‍❤️‍💋‍👩 👨‍❤️‍💋‍👨 👪 👨‍👩‍👧 👨‍👩‍👧‍👦 👨‍👩‍👦‍👦 👨‍👩‍👧‍👧 👩‍👩‍👦 👩‍👩‍👧 👩‍👩‍👧‍👦 👩‍👩‍👦‍👦 👩‍👩‍👧‍👧 👨‍👨‍👦 👨‍👨‍👧 👨‍👨‍👧‍👦 👨‍👨‍👦‍👦 👨‍👨‍👧‍👧 👩‍👦 👩‍👧 👩‍👧‍👦 👩‍👦‍👦 👩‍👧‍👧 👨‍👦 👨‍👧 👨‍👧‍👦 👨‍👦‍👦 👨‍👧‍👧 🤲 👐 🙌 👏 🤝 👍 👎 👊 ✊ 🤛 🤜 🤞 ✌️ 🤟 🤘 👌 👈 👉 👆 👇 ☝️ ✋ 🤚 🖐 🖖 👋 🤙 💪 🖕 ✍️ 🙏 💍 💄 💋 👄 👅 👂 👃 👣 👁 👀 🧠 🗣 👤 👥 Эмодзи животных, природы, погоды и небесных тел 🐶 🐱 🐭 🐹 🐰 🦊 🐻 🐼 🐨 🐯 🦁 🐮 🐷 🐽 🐸 🐵 🙈 🙉 🙊 🐒 🐔 🐧 🐦 🐤 🐣 🐥 🦆 🦢 🦅 🦉 🦇 🐺 🐗 🐴 🦄 🐝 🐛 🦋 🐌 🐚 🐞 🐜 🦗 🕷 🕸 🦂 🐢 🐍 🦎 🦖 🦕 🐙 🦑 🦐 🦀 🐡 🐠 🐟 🐬 🐳 🐋 🦈 🐊 🐅 🐆 🦓 🦍 🐘 🦏 🐪 🐫 🦒 🐃 🐂 🐄 🐎 🐖 🐏 🐑 🐐 🦌 🐕 🐩 🐈 🐓 🦃 🕊 🐇 🐁 🐀 🐿 🦔 🐾 🐉 🐲 🌵 🎄 🌲 🌳 🌴 🌱 🌿 ☘️ 🍀 🎍 🎋 🍃 🍂 🍁 🍄 🌾 💐 🌷 🌹 🥀 🌺 🌸 🌼 🌻 🌞 🌝 🌛 🌜 🌚 🌕 🌖 🌗 🌘 🌑 🌒 🌓 🌔 🌙 🌎 🌍 🌏 💫 ⭐️ 🌟 ✨ ⚡️ ☄️ 💥 🔥 🌪 🌈 ☀️ 🌤 ⛅️ 🌥 ☁️ 🌦 🌧 ⛈ 🌩 🌨 ❄️ ☃️ ⛄️ 🌬 💨 💧 💦 ☔️ ☂️ 🌊 🌫 Эмодзи еды и напитков 🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🍈 🍒 🍑 🍍 🥥 🥝 🍅 🍆 🥑 🥦 🥒 🌶 🌽 🥕 🥔 🍠 🥐 🍞 🥖 🥨 🧀 🥚 🍳 🥞 🥓 🥩 🍗 🍖 🌭 🍔 🍟 🍕 🥪 🥙 🌮 🌯 🥗 🥘 🥫 🍝 🍜 🍲 🍛 🍣 🍱 🥟 🍤 🍙 🍚 🍘 🍥 🥠 🍢 🍡 🍧 🍨 🍦 🥧 🍰 🎂 🍮 🍭 🍬 🍫 🍿 🍩 🍪 🌰 🥜 🍯 🥛 🍼 ☕️ 🍵 🥤 🍶 🍺 🍻 🥂 🍷 🥃 🍸 🍹 🍾 🥄 🍴 🍽 🥣 🥡 🥢 Эмодзи одежды, обуви и аксессуаров 🧥 👚 👕 👖 👔 👗 👙 👘 👠 👡 👢 👞 👟 🧦 🧤 🧣 🎩 🧢 👒 🎓 ⛑ 👑 👝 👛 👜 💼 🎒 👓 🕶 🌂 Символы видов спорта, атлетов и различных увлечений ⚽️ 🏀 🏈 ⚾️ 🏐 🏉 🎾 🎱 🏓 🏸 🥅 🏒 🏑 🏏 ⛳️ 🏹 🎣 🥊 🥋 🎽 ⛸ 🥌 🛷 🎿 ⛷ 🏂 🏋️‍♀️ 🏋️‍♂️ 🤼‍♀️ 🤼‍♂️ 🤸‍♀️ 🤸‍♂️ ⛹️‍♀️ ⛹🏿‍♀️ ⛹️‍♂️ ⛹🏿‍♂️ 🤺 🤾‍♀️ 🤾‍♂️ 🏌🏿‍♀️ 🏌🏿‍♂️ 🏇 🧘‍♂️ 🏄‍♀️ 🏄‍♂️ 🏊‍♀️ 🏊‍♂️ 🤽‍♀️ 🤽‍♂️ 🚣‍♀️ 🚣‍♂️ 🧗‍♀️ 🧗‍♂️ 🚵‍♀️ 🚵‍♂️ 🚴‍♀️ 🚴‍♂️ 🏆 🥇 🥈 🥉 🏅 🎖 🏵 🎗 🎫 🎟 🎪 🤹‍♀️ 🤹‍♂️ 🎭 🎨 🎬 🎤 🎧 🎼 🎹 🥁 🎷 🎺 🎸 🎻 🎲 ♟ 🎯 🎳 🎮 🎰 Значки туризма, путешествий и транспорта 🚗 🚕 🚙 🚌 🚎 🏎 🚓 🚑 🚒 🚐 🚚 🚛 🚜 🛴 🚲 🛵 🏍 🚨 🚔 🚍 🚘 🚖 🚡 🚠 🚟 🚃 🚋 🚞 🚝 🚄 🚅 🚈 🚂 🚆 🚇 🚊 🚉 ✈️ 🛫 🛬 🛩 💺 🛰 🚀 🛸 🚁 🛶 ⛵️ 🚤 🛥 🛳 ⛴ 🚢 ⚓️ ⛽️ 🚧 🚦 🚥 🚏 🗺 🗿 🗽 🗼 🏰 🏯 🏟 🎡 🎢 🎠 ⛲️ ⛱ 🏖 🏝 🏜 🌋 ⛰ 🏔 🗻 🏕 ⛺️ 🏠 🏡 🏘 🏚 🏗 🏭 🏢 🏬 🏣 🏤 🏥 🏦 🏨 🏪 🏫 🏩 💒 🏛 ⛪️ 🕌 🕍 🕋 ⛩ 🛤 🛣 🗾 🎑 🏞 🌅 🌄 🌠 🎇 🎆 🌇 🌆 🏙 🌃 🌌 🌉 🌁 Различные объекты и предметы ⌚️ 📱 📲 💻 ⌨️ 🖥 🖨 🖱 🖲 🕹 🗜 💽 💾 💿 📀 📼 📷 📸 📹 🎥 📽 🎞 📞 ☎️ 📟 📠 📺 📻 🎙 🎚 🎛 ⏱ ⏲ ⏰ 🕰 ⌛️ ⏳ 📡 🔋 🔌 💡 🔦 🕯 🗑 🛢 💸 💵 💴 💶 💷 💰 💳 💎 ⚖️ 🔧 🔨 ⚒ 🛠 ⛏ 🔩 ⚙️ ⛓ 🔫 💣 🔪 🗡 ⚔️ 🛡 🚬 ⚰️ ⚱️ 🏺 🔮 📿 💈 ⚗️ 🔭 🔬 🕳 💊 💉 🌡 🚽 🚰 🚿 🛁 🛀 🛀🏻 🛀🏼 🛀🏽 🛀🏾 🛀🏿 🛎 🔑 🗝 🚪 🛋 🛏 🛌 🖼 🛍 🛒 🎁 🎈 🎏 🎀 🎊 🎉 🎎 🏮 🎐 ✉️ 📩 📨 📧 💌 📥 📤 📦 🏷 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📜 📃 📄 📑 📊 📈 📉 🗓 📆 📅 📇 🗃 🗳 🗄 📋 📁 📂 🗂 🗞 📰 📓 📔 📒 📕 📗 📘 📙 📚 📖 🔖 🔗 📎 🖇 📐 📏 📌 📍 ✂️ 🖊 🖋 ✒️ 🖌 🖍 📝 ✏️ 🔍 🔎 🔏 🔐 🔒 🔓 🏳️ 🏴 🏁 🚩 🏳️‍🌈 🏴‍☠️ 🎌 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Спецсимволы и стрелки ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 💔 ❣️ 💕 💞 💓 💗 💖 💘 💝 💟 ☮️ ✝️ ☪️ 🕉 ☸️ ✡️ 🔯 🕎 ☯️ ☦️ 🛐 ⛎ ♈️ ♉️ ♊️ ♋️ ♌️ ♍️ ♎️ ♏️ ♐️ ♑️ ♒️ ♓️ 🆔 ⚛️ 🉑 ☢️ ☣️ 📴 📳 🈶 🈚️ 🈸 🈺 🈷️ ✴️ 🆚 💮 🉐 ㊙️ ㊗️ 🈴 🈵 🈹 🈲 🅰️ 🅱️ 🆎 🆑 🅾️ 🆘 ❌ ⭕️ 🛑 ⛔️ 📛 🚫 💯 💢 ♨️ 🚷 🚯 🚳 🚱 🔞 📵 🚭 ❗️ ❕ ❓ ❔ ‼️ ⁉️ 🔅 🔆 〽️ ⚠️ 🚸 🔱 ⚜️ 🔰 ♻️ ✅ 🈯️ 💹 ❇️ ✳️ ❎ 🌐 💠 Ⓜ️ 🌀 💤 🏧 🚾 ♿️ 🅿️ 🈳 🈂️ 🛂 🛃 🛄 🛅 🚹 🚺 🚼 🚻 🚮 🎦 📶 🈁 🔣 ℹ️ 🔤 🔡 🔠 🆖 🆗 🆙 🆒 🆕 🆓 0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣ 🔟 🔢 #️⃣ *️⃣ ⏏️ ▶️ ⏸ ⏯ ⏹ ⏺ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ ⏫ ⏬ ◀️ 🔼 🔽 ➡️ ⬅️ ⬆️ ⬇️ ↗️ ↘️ ↙️ ↖️ ↕️ ↔️ ↪️ ↩️ ⤴️ ⤵️ 🔀 🔁 🔂 🔄 🔃 🎵 🎶 ➕ ➖ ➗ ✖️ ♾ 💲 💱 ™️ ©️ ®️ 〰️ ➰ ➿ 🔚 🔙 🔛 🔝 🔜 ✔️ ☑️ 🔘 ⚪️ ⚫️ 🔴 🔵 🔺 🔻 🔸 🔹 🔶 🔷 🔳 🔲 ▪️ ▫️ ◾️ ◽️ ◼️ ◻️ ⬛️ ⬜️ 🔈 🔇 🔉 🔊 🔔 🔕 📣 📢 👁‍🗨 💬 💭 🗯 ♠️ ♣️ ♥️ ♦️ 🃏 🎴 🀄️ 🕐 🕑 🕒 🕓 🕔 🕕 🕖 🕗 🕘 🕙 🕚 🕛 🕜 🕝 🕞 🕟 🕠 🕡 🕢 🕣 🕤 🕥 🕦 🕧

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Полезный онлайн инструмент для предварительного просмотра и оптимизации внешнего вида сниппета (блока информации о документе) в выдаче таких поисковых систем как Google и Яндекс. Просто введите в форму планируемые. Ниже вы увидите, как будет выглядеть ваш сайт в поисковой выдаче.(англ. snippet — фрагмент, отрывок) — это отображаемый на странице результатов поиска блок с данными найденного документа. Обычно он состоит из заголовка, URL-адреса и краткого описания / аннотации / дескрипшена (англ. description — описание) документа.Максимальная отображаемая длинна сниппета в Яндекс и Google зависит от ряда факторов, учесть которые будет проблематично. Поэтому ниже приведены средне-статические ограничения, которые были использованы в приведённом выше генераторе сниппетов.Некоторые самые распространённые спецсимволы для создания красивых сниппетов в Яндекс и Гугл (отображаются абсолютно во всех браузерах):❄ ❆ ☀ ☁ ☂ ☽ ★ ☎ ☢ ☑ ☒ ☯ ♠ ♥ ❤ ♦ ♨ ♬ ▂ ▃ ▅ ▆ █▀▄█ ▒▓ ▀▄▀▄ ❥ ✿ ❋ ✩ ✮ ✯ ✰ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ➀ ➁ ➂ ► ▼ ✓ ✔ ✖ ➜ ➢ ➣ ➤ ➔ ✈Для формированияможно также использовать. Они привлекают внимание пользователей и увеличивают CTR сайта, что по сути является одним из методов SEO оптимизации. Выделите понравившийся символ, нажмите "Копировать" (CTRL+C) и "Вставить" (CTRL+V), чтобы посмотреть как будет выглядеть сниппет.Улучшение внешнего вида сайта в выдаче поисковых систем играет заметную роль в повышении его кликабельности. Надеюсь, что этот инструмент действительно помог вам сформировать красивый сниппет для своего сайта.