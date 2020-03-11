Предпросмотр сниппета сайта в поисковой выдаче
Полезный онлайн инструмент для предварительного просмотра и оптимизации внешнего вида сниппета (блока информации о документе) в выдаче таких поисковых систем как Google и Яндекс. Просто введите в форму планируемые заголовок, адрес страницы и дескрипшен. Ниже вы увидите, как будет выглядеть ваш сайт в поисковой выдаче.
Сниппет (англ. snippet — фрагмент, отрывок) — это отображаемый на странице результатов поиска блок с данными найденного документа. Обычно он состоит из заголовка, URL-адреса и краткого описания / аннотации / дескрипшена (англ. description — описание) документа.
Максимальная отображаемая длинна сниппета в Яндекс и Google зависит от ряда факторов, учесть которые будет проблематично. Поэтому ниже приведены средне-статические ограничения, которые были использованы в приведённом выше генераторе сниппетов.
Некоторые самые распространённые спецсимволы для создания красивых сниппетов в Яндекс и Гугл (отображаются абсолютно во всех браузерах):
❄ ❆ ☀ ☁ ☂ ☽ ★ ☎ ☢ ☑ ☒ ☯ ♠ ♥ ❤ ♦ ♨ ♬ ▂ ▃ ▅ ▆ █▀▄█ ▒▓ ▀▄▀▄ ❥ ✿ ❋ ✩ ✮ ✯ ✰ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ➀ ➁ ➂ ► ▼ ✓ ✔ ✖ ➜ ➢ ➣ ➤ ➔ ✈
Для формирования красивых сниппетов в Яндексе и Google можно также использовать иконки эмодзи. Они привлекают внимание пользователей и увеличивают CTR сайта, что по сути является одним из методов SEO оптимизации. Выделите понравившийся символ, нажмите "Копировать" (CTRL+C) и "Вставить" (CTRL+V), чтобы посмотреть как будет выглядеть сниппет.
Улучшение внешнего вида сайта в выдаче поисковых систем играет заметную роль в повышении его кликабельности. Надеюсь, что этот инструмент действительно помог вам сформировать красивый сниппет для своего сайта.
|Значение
|
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Что такое сниппет?
Сниппет (англ. snippet — фрагмент, отрывок) — это отображаемый на странице результатов поиска блок с данными найденного документа. Обычно он состоит из заголовка, URL-адреса и краткого описания / аннотации / дескрипшена (англ. description — описание) документа.
Длинна данных в выдаче поисковых систем (SERP)
Максимальная отображаемая длинна сниппета в Яндекс и Google зависит от ряда факторов, учесть которые будет проблематично. Поэтому ниже приведены средне-статические ограничения, которые были использованы в приведённом выше генераторе сниппетов.
Количество символов сниппета в выдаче Google
|Выдача
|Заголовок
|URL
|Описание
|Знаков
|Строк
|Знаков
|Строк
|Знаков
|Строк
|Декстопная
|65
|1
|85
|1
|205
|2
|Мобильная
|155
|5
|45
|1
|195
|4
Количество символов сниппета в выдаче Яндекс
|Выдача
|Заголовок
|URL
|Описание
|Знаков
|Строк
|Знаков
|Строк
|Знаков
|Строк
|Декстопная
|55
|1
|55
|1
|240
|2
|Мобильная
|130
|5
|35
|1
|240/600
|4
Популярные спецсимволы для сниппета
Некоторые самые распространённые спецсимволы для создания красивых сниппетов в Яндекс и Гугл (отображаются абсолютно во всех браузерах):
❄ ❆ ☀ ☁ ☂ ☽ ★ ☎ ☢ ☑ ☒ ☯ ♠ ♥ ❤ ♦ ♨ ♬ ▂ ▃ ▅ ▆ █▀▄█ ▒▓ ▀▄▀▄ ❥ ✿ ❋ ✩ ✮ ✯ ✰ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ➀ ➁ ➂ ► ▼ ✓ ✔ ✖ ➜ ➢ ➣ ➤ ➔ ✈
Эмодзи в SERP (красивый сниппет в Yandex и Google)
Для формирования красивых сниппетов в Яндексе и Google можно также использовать иконки эмодзи. Они привлекают внимание пользователей и увеличивают CTR сайта, что по сути является одним из методов SEO оптимизации. Выделите понравившийся символ, нажмите "Копировать" (CTRL+C) и "Вставить" (CTRL+V), чтобы посмотреть как будет выглядеть сниппет.
Улучшение внешнего вида сайта в выдаче поисковых систем играет заметную роль в повышении его кликабельности. Надеюсь, что этот инструмент действительно помог вам сформировать красивый сниппет для своего сайта.