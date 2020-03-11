 Предпросмотр сниппета сайта в поисковой выдаче

Предпросмотр сниппета сайта в поисковой выдаче

Полезный онлайн инструмент для предварительного просмотра и оптимизации внешнего вида сниппета (блока информации о документе) в выдаче таких поисковых систем как Google и Яндекс. Просто введите в форму планируемые заголовок, адрес страницы и дескрипшен. Ниже вы увидите, как будет выглядеть ваш сайт в поисковой выдаче.
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Что такое сниппет?


Сниппет (англ. snippet — фрагмент, отрывок) — это отображаемый на странице результатов поиска блок с данными найденного документа. Обычно он состоит из заголовка, URL-адреса и краткого описания / аннотации / дескрипшена (англ. description — описание) документа.

Длинна данных в выдаче поисковых систем (SERP)


Максимальная отображаемая длинна сниппета в Яндекс и Google зависит от ряда факторов, учесть которые будет проблематично. Поэтому ниже приведены средне-статические ограничения, которые были использованы в приведённом выше генераторе сниппетов.

Количество символов сниппета в выдаче Google


Выдача Заголовок URL Описание
Знаков Строк Знаков Строк Знаков Строк
Декстопная 65 1 85 1 205 2
Мобильная 155 5 45 1 195 4

Количество символов сниппета в выдаче Яндекс


Выдача Заголовок URL Описание
Знаков Строк Знаков Строк Знаков Строк
Декстопная 55 1 55 1 240 2
Мобильная 130 5 35 1 240/600 4

Популярные спецсимволы для сниппета


Некоторые самые распространённые спецсимволы для создания красивых сниппетов в Яндекс и Гугл (отображаются абсолютно во всех браузерах):

❄ ❆ ☀ ☁ ☂ ☽ ★ ☎ ☢ ☑ ☒ ☯ ♠ ♥ ❤ ♦ ♨ ♬ ▂ ▃ ▅ ▆ █▀▄█ ▒▓ ▀▄▀▄ ❥ ✿ ❋ ✩ ✮ ✯ ✰ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ➀ ➁ ➂ ► ▼ ✓ ✔ ✖ ➜ ➢ ➣ ➤ ➔ ✈

Эмодзи в SERP (красивый сниппет в Yandex и Google)


Для формирования красивых сниппетов в Яндексе и Google можно также использовать иконки эмодзи. Они привлекают внимание пользователей и увеличивают CTR сайта, что по сути является одним из методов SEO оптимизации. Выделите понравившийся символ, нажмите "Копировать" (CTRL+C) и "Вставить" (CTRL+V), чтобы посмотреть как будет выглядеть сниппет.


Улучшение внешнего вида сайта в выдаче поисковых систем играет заметную роль в повышении его кликабельности. Надеюсь, что этот инструмент действительно помог вам сформировать красивый сниппет для своего сайта.

Обсудить (1 комментарий)

Комментарии
1 комментарий:
Читатель
German Kiryanov
18 марта 2020 г., 12:51
Отличный генератор сниппетов сайта! Постоянно пользуюсь. Неконец-то, с помощью эмодзи удалось сделать красивый сниппет в яндексе.