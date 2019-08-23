Архив статей блога

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Что такое архив статей?

Архив статей - это список всех сообщений блога с указанием даты публикации и принадлежности к определённой рубрике для каждой статьи.

Для сортировки постов по нужным параметрам нажмите на название столбца. Для фильтрации статей по категориям, кликните на название рубрики в третьем столбце. Если сортировка архива не работает, обновите страницу (клавиша «F5»). При нажатии на заголовок сообщения произойдёт автоматический переход на выбранную страницу. Все ссылки открываются в новом окне.