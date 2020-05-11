 Генератор ЧПУ ссылок онлайн (транслит, создание SEO URL)

Генератор ЧПУ ссылок онлайн (транслит, создание SEO URL)

Предлагаемый ниже генератор ЧПУ ссылок онлайн — удобный инструмент для создания семантических адресов и человекопонятных URL сайтов. Такие SEO-ссылки повышают удобство использования, улучшают ранжирование в поисковых системах Яндекс и Google. Чтобы выполнить транслитерацию онлайн, вставьте преобразуемый текст в форму и нажмите кнопку «Транслит».


Как именно будет преобразован текст?


  • Пробелы (" ") преобразуются в дефис ("-").
  • Знаки препинания и символы, например, такие как тире ("—"), нижнее подчёркивание ("_"), вертикальная черта ("|"), плюс ("+"), слэш ("/") амперсанд ("&") и другие будут полностью удалены.
  • ЗАГЛАВНЫЕ кириллические и латинские буквы заменятся строчными латинскими.
В данный генератор ЧПУ ссылок встроена функция для конвертации большинства распространённых символов. Если какой-то знак не удалился, сотрите его вручную.

Чем полезен онлайн генератор ЧПУ ссылок?


  1. С помощью сервиса можно мгновенно создать человекопонятный URL из любого текста. Для этого всего лишь надо скопировать, например, название планируемой статьи сайта в поле и нажать всего одну кнопочку.
  2. Преобразование URL производится по правилам поисковиков Гугл и Яндекс, а это значит, что ключевые слова в таких ссылках будут подсвечены (выделены жирным шрифтом).
  3. Также генератор ЧПУ можно использовать для транслитерации названий изображений и других файлов, что тоже делает их удобочитаемыми как для пользователя, так и для поисковых систем.

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Комментарии
2 комментария:
Читатель
Максим
18 марта 2020 г., 15:20
Очень удобный онлайн генератор ЧПУ. Добавил в закладки и постоянно использую.
Админ Votix.ru
Votix.ru (Администратор)
18 марта 2020 г., 22:22
Максим, рад помочь! Сам постоянно пользуюсь только этим конвертером ЧПУ ссылок, так как настраивал его под себя по самым оптимальным (по моему мнению) правилам транслитерации.