Генератор ЧПУ ссылок онлайн (транслит, создание SEO URL)

Транслит Скопировать Очистить

Как именно будет преобразован текст?

Пробелы (" ") преобразуются в дефис ("-").

Знаки препинания и символы, например, такие как тире ("—"), нижнее подчёркивание ("_"), вертикальная черта ("|"), плюс ("+"), слэш ("/") амперсанд ("&") и другие будут полностью удалены.

ЗАГЛАВНЫЕ кириллические и латинские буквы заменятся строчными латинскими.

Чем полезен онлайн генератор ЧПУ ссылок?

С помощью сервиса можно мгновенно создать человекопонятный URL из любого текста. Для этого всего лишь надо скопировать, например, название планируемой статьи сайта в поле и нажать всего одну кнопочку. Преобразование URL производится по правилам поисковиков Гугл и Яндекс, а это значит, что ключевые слова в таких ссылках будут подсвечены (выделены жирным шрифтом). Также генератор ЧПУ можно использовать для транслитерации названий изображений и других файлов, что тоже делает их удобочитаемыми как для пользователя, так и для поисковых систем.

Предлагаемый ниже— удобный инструмент для создания семантических адресов и человекопонятных URL сайтов. Такие SEO-ссылки повышают удобство использования, улучшают ранжирование в поисковых системах Яндекс и Google. Чтобы выполнить транслитерацию онлайн, вставьте преобразуемый текст в форму иВ данный генератор ЧПУ ссылок встроена функция для конвертации большинства распространённых символов. Если какой-то знак не удалился, сотрите его вручную.