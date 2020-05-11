Генератор ЧПУ ссылок онлайн (транслит, создание SEO URL)
Предлагаемый ниже генератор ЧПУ ссылок онлайн — удобный инструмент для создания семантических адресов и человекопонятных URL сайтов. Такие SEO-ссылки повышают удобство использования, улучшают ранжирование в поисковых системах Яндекс и Google. Чтобы выполнить транслитерацию онлайн, вставьте преобразуемый текст в форму и нажмите кнопку «Транслит».
Как именно будет преобразован текст?
- Пробелы (" ") преобразуются в дефис ("-").
- Знаки препинания и символы, например, такие как тире ("—"), нижнее подчёркивание ("_"), вертикальная черта ("|"), плюс ("+"), слэш ("/") амперсанд ("&") и другие будут полностью удалены.
- ЗАГЛАВНЫЕ кириллические и латинские буквы заменятся строчными латинскими.
Чем полезен онлайн генератор ЧПУ ссылок?
- С помощью сервиса можно мгновенно создать человекопонятный URL из любого текста. Для этого всего лишь надо скопировать, например, название планируемой статьи сайта в поле и нажать всего одну кнопочку.
- Преобразование URL производится по правилам поисковиков Гугл и Яндекс, а это значит, что ключевые слова в таких ссылках будут подсвечены (выделены жирным шрифтом).
- Также генератор ЧПУ можно использовать для транслитерации названий изображений и других файлов, что тоже делает их удобочитаемыми как для пользователя, так и для поисковых систем.