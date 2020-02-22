Подсчёт количества символов, слов и строк онлайн



Вставьте текст. Результат подсчёта появится внизу.

Скопировать Очистить Параметр (искомая величина) Значение Количество символов с пробелами 0 Количество символов без пробелов 0 Количество строк 0 Количество слов 0

Краткое описание онлайн-сервиса

Чем удобен наш анализатор длины текста?

Не нужно считать символы, слова и строки вручную.

Экономит время при заполнении форм и анкет на различных сайтах.

Не перегружен лишними функциями.

Нет необходимости устанавливать на компьютер специальные приложения и программы.

Позволяет редактировать текстовое сообщение прямо в форме ввода в режиме реального времени онлайн.

Позволяет не копировать исходный текст в Word для подсчёта, а определить количество символов онлайн.

Для кого предназначен инструмент?

Копирайтерам, рерайтерам, редакторам и корректорам. При написании ТЗ на биржах контента заказчик практически всегда указывает необходимую длину готового текста. Поэтому инструмент будет полезен авторам для проверки количества символов перед отправкой статьи на проверку заказчику. Причём обрезать текст и удалить стоп-слова можно прямо в окне ввода текста. Заказчикам текстов и SEO-специалистам. Калькулятор позволяет быстро подсчитать количество символов перед оплатой работы копирайтера или измерить длину статьи перед публикацией на сайте. Пользователям телефонов, гаджетов, мессенджеров и различных сайтов. Иногда случается ситуация, когда баланс телефона практически на нуле – денег хватает на одну-две СМС, а возможности пополнить счёт в данный момент просто нет. Либо нужно не превысить всем известное ограничение символов в одном сообщении Twitter или каком-нибудь мессенджере. Также существует огромное количество других сайтов, где действуют подобные ограничения, например, всеми любимого Инстаграмма. Сервис подсчёта символов поможет уложиться в заданные рамки.

Чтобы посчитать количество символов в тексте онлайн, поместите исходный текст в специальное поле. Запуск функции подсчёта символов, слов и строк происходит мгновенно без нажатия каких-либо кнопок.При помощи данного онлайн сервиса можно посчитать количество символов, слов и строк. Определение длины заданного текста производится как с пробелами, так и без пробелов. Результат автоматического подсчёта знаков (букв, спецсимволов, цифр, знаков препинания), а также итоговое количество отдельных слов и строк вы можете увидеть прямо под формой ввода.