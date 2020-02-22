Кодер и декодер URL сайтов онлайн
URL декодер (кодер) онлайн - простой, но в то же время удобный инструмент для переформатирования ссылок, которые содержат не только буквы латинского (английского) алфавита, но и другие знаки. Например, многие УРЛ могут содержать, спецсимволы, лигатуры, китайские иероглифы, кириллические символы (буквы русского алфавита) и т.д.
Для наглядности приведём пример. Допустим есть ссылка, содержащая кириллицу (русские буквы):
после процесса кодирования она будет преобразована в ссылку следующего вида:
Чтобы произвести URL кодирование онлайн, вставьте ссылку в форму и нажмите нужную кнопку. Затем скопируйте результат в буфер обмена и очистите окошко для декодирования следующего кириллического адреса.
Как именно происходит кодирование?
Для наглядности приведём пример. Допустим есть ссылка, содержащая кириллицу (русские буквы):
http://кодер.рф
после процесса кодирования она будет преобразована в ссылку следующего вида:
http%3A%2F%2F%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84
Как кодировать или декодировать URL?
Чтобы произвести URL кодирование онлайн, вставьте ссылку в форму и нажмите нужную кнопку. Затем скопируйте результат в буфер обмена и очистите окошко для декодирования следующего кириллического адреса.