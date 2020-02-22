Кодер и декодер URL сайтов онлайн

Кодировать Декодировать Скопировать Очистить

Как именно происходит кодирование?

http://кодер.рф

http%3A%2F%2F%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84

Как кодировать или декодировать URL?

- простой, но в то же время удобный инструмент для переформатирования ссылок, которые содержат не только буквы латинского (английского) алфавита, но и другие знаки. Например, многие УРЛ могут содержать, спецсимволы, лигатуры, китайские иероглифы, кириллические символы (буквы русского алфавита) и т.д.Для наглядности приведём пример. Допустим есть ссылка, содержащая кириллицу (русские буквы):после процесса кодирования она будет преобразована в ссылку следующего вида:Чтобы произвести, вставьте ссылку в форму и нажмите нужную кнопку. Затем скопируйте результат в буфер обмена и очистите окошко для декодирования следующего кириллического адреса.