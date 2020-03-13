Кодер / Декодер HTML (онлайн сервис)

Онлайн Кодер / Декодер HTML (от англ. online Encoder / Decoder HTML) - инструмент, позволяющий декодировать или закодировать HTML код для его дальнейшего использования на платформах, где разместить его в обычном виде не представляется возможным. Например, в Blogger некоторые сторонние скрипты не удастся сохранить в шаблоне, предварительно не преобразовав исходный код. Тот же самый рекламный блок от Google Adsense невозможно внедрить в шаблон, не произведя конвертацию кода. Поэтому кодер (декодер) html можно использовать, как Adsense-конвертер.

- разрешить двойное кодирование Кодировать Декодировать Скопировать Очистить

Для того, чтобы произвести необходимые преобразования, вставьте ваш код в форму и нажмите кнопку «Кодировать» или «Декодировать», в зависимости от того, что именно нужно сделать. Кодирование (декодирование) произойдёт мгновенно.