Генератор прямых ссылок с Гугл Диска
Данный сервис создан специально для тех, кому нужна ссылка на прямое (без промежуточных окон) скачивание файла с Гугл Диска. Для того, чтобы создать ссылку, скопируйте URL c открытым общим доступом к нужному документу непосредственно с вашего хранилища Google Drive (ниже дана инструкция, как это сделать), вставьте её в форму и нажмите кнопку «Генерировать».
Для полного понимания того, как происходит скачивание, нажмите сюда (на ваше устройство скачается небольшой документ test.txt).
Для того чтобы загрузить нужный документ (изображение, видеоролик, аудиозапись, текст и т.д.) на облачный хостинг и сделать ссылку на «Гугл Диск — файл», нужно выполнить ряд простых действий:
1. Заходим в панель управления хранилищем и нажимаем на кнопку «Мой диск» вверху. В выпавшем меню выбираем пункт «Создать папку».
2. Придумываем название папки и жмём «Создать». Если вы хотите загрузить файл в главный раздел, то создание папки можно пропустить.
3. Переходим в созданную папку и кликаем на большую кнопку «Создать» (та, которая с разноцветным плюсиком) слева вверху.
4. В выпадающем списке выбираем пункт «Загрузить файлы».
5. Затем выбираем элемент, который необходимо «залить» в хранилище.
6. С помощью правой клавиши мыши открываем меню управления и жмём «Открыть доступ».
7. В открывшемся окне кликаем по надписи «Копировать ссылку общего доступа».
8. Вставляем скопированное в наш генератор прямых ссылок и жмём кнопку «Генерировать». Ваша ссылка на прямое скачивание готова! Теперь можете поделиться ей в соцсетях, по электронной почте или вставить в свой блог. При нажатии на неё начнётся автоматическое скачивание документа на компьютер пользователя.
Для полного понимания того, как происходит скачивание, нажмите сюда (на ваше устройство скачается небольшой документ test.txt).
Внимание! Размер файла не должен превышать 100 Мб. Иначе загрузка будет производится с промежуточным окном (вот таким), так как антивирус Google Drive не сканирует большие документы.
Как выложить файл на Гугл Диск и создать ссылку на скачивание (подробная инструкция)
Для того чтобы загрузить нужный документ (изображение, видеоролик, аудиозапись, текст и т.д.) на облачный хостинг и сделать ссылку на «Гугл Диск — файл», нужно выполнить ряд простых действий:
1. Заходим в панель управления хранилищем и нажимаем на кнопку «Мой диск» вверху. В выпавшем меню выбираем пункт «Создать папку».
2. Придумываем название папки и жмём «Создать». Если вы хотите загрузить файл в главный раздел, то создание папки можно пропустить.
3. Переходим в созданную папку и кликаем на большую кнопку «Создать» (та, которая с разноцветным плюсиком) слева вверху.
4. В выпадающем списке выбираем пункт «Загрузить файлы».
5. Затем выбираем элемент, который необходимо «залить» в хранилище.
6. С помощью правой клавиши мыши открываем меню управления и жмём «Открыть доступ».
7. В открывшемся окне кликаем по надписи «Копировать ссылку общего доступа».
8. Вставляем скопированное в наш генератор прямых ссылок и жмём кнопку «Генерировать». Ваша ссылка на прямое скачивание готова! Теперь можете поделиться ей в соцсетях, по электронной почте или вставить в свой блог. При нажатии на неё начнётся автоматическое скачивание документа на компьютер пользователя.