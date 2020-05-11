Генератор прямых ссылок с Гугл Диска

Вставьте ссылку общего доступа к файлу с Гугл Диска (Share Link):

Генерировать



Ваша ссылка на прямое скачивание с Google Drive:

Скопировать

сюда

Внимание! Размер файла не должен превышать 100 Мб. Иначе загрузка будет производится с промежуточным окном ( вот таким ), так как антивирус Google Drive не сканирует большие документы.

Как выложить файл на Гугл Диск и создать ссылку на скачивание (подробная инструкция)

панель управления хранилищем

Данный сервис создан специально для тех, кому нужна ссылка на прямое (без промежуточных окон) скачивание файла с Гугл Диска. Для того, чтобы создать ссылку, скопируйте URL c открытым общим доступом к нужному документу непосредственно с вашего хранилища Google Drive (ниже дана инструкция, как это сделать), вставьте её в форму и нажмите кнопку «Генерировать».Для полного понимания того, как происходит скачивание, нажмите(на ваше устройство скачается небольшой документ test.txt).Для того чтобы загрузить нужный документ (изображение, видеоролик, аудиозапись, текст и т.д.) на облачный хостинг и сделать ссылку на «Гугл Диск — файл», нужно выполнить ряд простых действий:Заходим ви нажимаем на кнопку «Мой диск» вверху. В выпавшем меню выбираем пункт «Создать папку».Придумываем название папки и жмём «Создать». Если вы хотите загрузить файл в главный раздел, то создание папки можно пропустить.Переходим в созданную папку и кликаем на большую кнопку «Создать» (та, которая с разноцветным плюсиком) слева вверху.В выпадающем списке выбираем пункт «Загрузить файлы».Затем выбираем элемент, который необходимо «залить» в хранилище.С помощью правой клавиши мыши открываем меню управления и жмём «Открыть доступ».В открывшемся окне кликаем по надписи «Копировать ссылку общего доступа».Вставляем скопированное в наш генератор прямых ссылок и жмём кнопку «Генерировать».Теперь можете поделиться ей в соцсетях, по электронной почте или вставить в свой блог. При нажатии на неё начнётся автоматическое скачивание документа на компьютер пользователя.