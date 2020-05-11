 Генератор прямых ссылок с Гугл Диска

Генератор прямых ссылок с Гугл Диска

Данный сервис создан специально для тех, кому нужна ссылка на прямое (без промежуточных окон) скачивание файла с Гугл Диска. Для того, чтобы создать ссылку, скопируйте URL c открытым общим доступом к нужному документу непосредственно с вашего хранилища Google Drive (ниже дана инструкция, как это сделать), вставьте её в форму и нажмите кнопку «Генерировать».






Для полного понимания того, как происходит скачивание, нажмите сюда (на ваше устройство скачается небольшой документ test.txt).

Внимание! Размер файла не должен превышать 100 Мб. Иначе загрузка будет производится с промежуточным окном (вот таким), так как антивирус Google Drive не сканирует большие документы.

Как выложить файл на Гугл Диск и создать ссылку на скачивание (подробная инструкция)


Для того чтобы загрузить нужный документ (изображение, видеоролик, аудиозапись, текст и т.д.) на облачный хостинг и сделать ссылку на «Гугл Диск — файл», нужно выполнить ряд простых действий:

1. Заходим в панель управления хранилищем и нажимаем на кнопку «Мой диск» вверху. В выпавшем меню выбираем пункт «Создать папку».

Главная страница кабинета Гугл Диск

2. Придумываем название папки и жмём «Создать». Если вы хотите загрузить файл в главный раздел, то создание папки можно пропустить.

Название папки Google Drive

3. Переходим в созданную папку и кликаем на большую кнопку «Создать» (та, которая с разноцветным плюсиком) слева вверху.

Кнопка для загрузки файлов в облако

4. В выпадающем списке выбираем пункт «Загрузить файлы».

Загрузка файлов на Гугл Диск

5. Затем выбираем элемент, который необходимо «залить» в хранилище.

Выбор загружаемого файла

6. С помощью правой клавиши мыши открываем меню управления и жмём «Открыть доступ».

Открытие общего доступа

7. В открывшемся окне кликаем по надписи «Копировать ссылку общего доступа».

Копирование общедоступного URL

8. Вставляем скопированное в наш генератор прямых ссылок и жмём кнопку «Генерировать». Ваша ссылка на прямое скачивание готова! Теперь можете поделиться ей в соцсетях, по электронной почте или вставить в свой блог. При нажатии на неё начнётся автоматическое скачивание документа на компьютер пользователя.

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Комментарии
6 комментариев:
Читатель
Пётр Измайлов
18 марта 2020 г., 12:16
Мне нужна прямая ссылка на скачивание файла с диск google, но размер файла больше 1 Гб. Вообще возможно ли сделать её без промежуточных окон?
Админ Votix.ru
Votix.ru (Администратор)
18 марта 2020 г., 13:28
Пётр Измайлов, к сожалению гугл диск не предоставляет такую возможность.
Читатель
GO
5 апреля 2020 г., 18:32
Добрый день. Разместила флеш-ролик на Гугл-диск и мне нужно выложить его на свой блог, чтобы сразу отражалась анимация. Как это сделать?
Читатель
Unknown
13 апреля 2020 г., 04:06
Добрый вечер. Почему-то когда вставляю ссылку в таплинк, потом при попытке скачивания пишет что нет прав доступа для просмотра страницы. Когда просто высылаю ссылку отдельно человеку, то скачивание происходит. Не знаете в чем дело? Заранее спасибо!
Читатель
Акобян
19 мая 2020 г., 16:42
Очень полезная статья! Как раз, что не грузить хостинг, сохраню видео на диске оттуда и вставлю на сайте через генератор
Читатель
Анонимный
23 мая 2020 г., 16:51
Ссылка на скачивание работает только на компьютере а на андроиде всё-равно вместо скачивания открывает на гугл диске