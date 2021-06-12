Поделиться во Вконтакте Поделиться в Одноклассниках Поделиться в Телеграме Поделиться в Живом Журнале Поделиться в Яндекс Мессенджере Поделиться в Моём Мире

Как работать на удаленке из дома на компьютере

Удаленная работа из дома на компьютере стала популярным трендом в последние годы. Все больше людей выбирают этот формат работы, чтобы обрести большую свободу и гибкость в планировании своего рабочего дня. Однако, чтобы эффективно работать на удаленке, необходимо правильно организовать свое рабочее пространство и процессы.

Работа на удалёнке

В этой статье мы поделимся советами и лайфхаками, которые помогут вам успешно работать на удаленке из дома. Вы узнаете, как обустроить домашний офис, наладить коммуникацию с коллегами, планировать задачи и поддерживать высокую продуктивность. Также мы рассмотрим вопросы безопасности при удаленной работе и ответим на часто задаваемые вопросы.

Как организовать удаленную работу из дома Чтобы эффективно работать на удаленке из дома, необходимо правильно организовать свое рабочее пространство и процессы. Давайте рассмотрим основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Организация рабочего места дома — с чего начать? Первый шаг в организации удаленной работы из дома — создание комфортного и функционального рабочего места. Выделите отдельную комнату или уголок, где вы сможете сосредоточиться на работе без отвлекающих факторов. Выбирайте тихое и хорошо освещенное место, желательно подальше от домашней суеты. Позаботьтесь об эргономичной мебели: удобном стуле и столе нужной высоты. Правильная осанка и положение тела помогут избежать проблем со здоровьем при длительной работе за компьютером. Добавьте на рабочее место приятные мелочи, которые будут вас мотивировать и настраивать на рабочий лад: растения, семейные фотографии, вдохновляющие картины. Но не перегружайте пространство лишними деталями, чтобы они не отвлекали внимание. Что нужно для удаленной работы дома? Для полноценной удаленной работы из дома вам потребуется определенный набор оборудования и инструментов: Компьютер или ноутбук с необходимым программным обеспечением; Высокоскоростной интернет; Гарнитура с микрофоном для онлайн-встреч; Веб-камера; Принтер и сканер (если требуется для работы); Программы для коммуникации (Skype, Zoom, Slack и др.); Облачные сервисы для хранения и обмена файлами (Google Drive, Dropbox и др.); Приложения для управления проектами и задачами (Trello, Asana, Jira и др.). Проверьте, чтобы все устройства были исправны и настроены должным образом. Установите необходимое ПО и протестируйте его работу. Убедитесь, что ваш домашний интернет обеспечивает стабильное подключение и достаточную скорость для выполнения рабочих задач. Лайфхаки для организации рабочего пространства Вот несколько полезных советов, которые помогут вам оптимизировать домашнее рабочее пространство: Используйте беспроводные устройства (клавиатуру, мышь, наушники), чтобы избежать путаницы с проводами и освободить место на столе;

Храните документы и канцелярию в органайзерах и папках, чтобы все необходимое было под рукой;

Регулярно проводите влажную уборку и проветривайте помещение, чтобы поддерживать чистоту и свежесть;

Инвестируйте в качественное офисное кресло с возможностью регулировки высоты и наклона спинки;

Используйте подставку для ноутбука, чтобы экран находился на уровне глаз и снизить нагрузку на шею;

Повесьте доску для записей или календарь, чтобы всегда иметь перед глазами актуальные задачи и планы;

Установите приложение для контроля времени, проведенного за компьютером, и делайте регулярные перерывы для отдыха и разминки. Организовав удобное и эффективное рабочее пространство у себя дома, вы сможете легче настроиться на рабочий лад и поддерживать высокую продуктивность в течение дня. Главное — найти оптимальный баланс между комфортом и функциональностью, учитывая свои индивидуальные потребности и особенности работы. Помните, что удаленная работа на дому требует самодисциплины и умения грамотно управлять своим временем. Четкое разграничение рабочей и личной жизни, соблюдение распорядка дня и регулярные перерывы помогут вам сохранять физическое и ментальное здоровье, а также поддерживать высокую эффективность в работе.

Как работать на удаленке эффективно — советы для новичков Переход на удаленную работу из дома может стать настоящим испытанием, особенно если вы раньше всегда работали в офисе. Однако, следуя некоторым простым советам, вы сможете быстро адаптироваться к новому формату и сохранять высокую продуктивность. Как организовать себя на удаленке и не лениться Одна из главных проблем удаленной работы — это соблазн отложить дела на потом и расслабиться в домашней обстановке. Чтобы этого избежать, необходимо выработать четкий график работы и придерживаться его изо дня в день. Начните свой рабочий день в одно и то же время, как если бы вы собирались в офис. Составьте список задач на день и расставьте приоритеты. Используйте методики тайм-менеджмента, такие как Pomodoro или Eat The Frog, чтобы эффективнее справляться с задачами. Не забывайте делать регулярные перерывы каждые 1-2 часа, чтобы дать отдых глазам и разгрузить мозг. Используйте это время для легкой физической активности, прогулки или медитации. Это поможет вам сохранять концентрацию и избежать переутомления. В конце рабочего дня обязательно подведите итоги и составьте план на следующий день. Это позволит вам держать под контролем свои задачи и прогресс, а также поддерживать мотивацию. Как влиться в новый коллектив на удаленке Удаленная работа может создавать ощущение изолированности и затруднять коммуникацию с коллегами. Однако современные технологии позволяют эффективно взаимодействовать и поддерживать командный дух даже на расстоянии. Активно участвуйте в онлайн-встречах и совещаниях, включайте камеру и микрофон, чтобы коллеги могли видеть и слышать вас. Не стесняйтесь задавать вопросы и делиться своими идеями. Используйте корпоративные мессенджеры и чаты для неформального общения с коллегами, обсуждения рабочих вопросов и обмена опытом. Будьте открыты и дружелюбны, интересуйтесь жизнью и увлечениями своих коллег. Предлагайте свою помощь и поддержку, если видите, что кто-то из команды испытывает трудности. Совместная работа над проектами и задачами поможет вам быстрее влиться в коллектив и установить доверительные отношения. Не забывайте про видеозвонки один на один с руководителем и коллегами, чтобы обсудить рабочие моменты, получить обратную связь и поддерживать личный контакт. Как не отвлекаться от работы дома Работа из дома таит в себе множество отвлекающих факторов: домашние дела, соцсети, телевизор, дети или питомцы. Чтобы сохранять фокус и продуктивность, необходимо создать четкие границы между работой и личной жизнью. Объясните своим домочадцам, что даже если вы находитесь дома, вы все равно на работе и вас не стоит отвлекать по пустякам. Установите «рабочие часы», в течение которых вас можно беспокоить только в случае крайней необходимости. Используйте наушники с функцией шумоподавления, чтобы минимизировать окружающие звуки и создать эффект «офисной» атмосферы. Включайте нейтральную фоновую музыку без слов, которая поможет вам сконцентрироваться. Рабочее пространство дома Старайтесь не открывать в рабочее время сайты и приложения, не связанные с работой. Если искушение слишком велико, используйте специальные программы для блокировки отвлекающих ресурсов на определенное время. Если вам сложно сосредоточиться дома, попробуйте технику «фальшивого коммьютинга» — выйдите на прогулку перед началом рабочего дня, как если бы вы шли в офис. Это поможет вам настроиться на рабочий лад и отделить личное пространство от рабочего. Не забывайте про регулярные перерывы и мини-награды за выполненные задачи. Это могут быть 5 минут на социальные сети, вкусный кофе или небольшая прогулка на свежем воздухе. Главное — заслужить эти приятные моменты продуктивной работой. Помните, что удаленная работа из дома требует самодисциплины, но при правильном подходе она может быть такой же (а иногда и более) эффективной, чем работа в офисе. Экспериментируйте с различными техниками и лайфхаками, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно вам.

Как организовать удаленную работу сотрудников — советы для руководителей Управление удаленной командой может стать настоящим вызовом для руководителя. Как обеспечить слаженную работу сотрудников, поддерживать их мотивацию и контролировать результаты, когда все работают из дома? Рассмотрим несколько практических рекомендаций. Как контролировать работу сотрудников на удаленке Одна из главных задач руководителя удаленной команды — наладить эффективную систему контроля и отчетности. Необходимо четко ставить задачи перед сотрудниками, определять сроки их выполнения и критерии оценки результатов. Используйте специальные программы и сервисы для управления проектами (Trello, Asana, Jira), где вы сможете создавать задачи, назначать ответственных, отслеживать прогресс и дедлайны. Это поможет всей команде быть в курсе текущих задач и приоритетов. Введите практику ежедневных или еженедельных отчетов о проделанной работе. Сотрудники могут присылать их в письменном виде или делиться на онлайн-встречах. Главное, чтобы отчеты были краткими, информативными и сфокусированными на результатах. Регулярно проводите онлайн-совещания (ежедневные летучки, еженедельные планерки) для обсуждения текущих задач, проблем и планов. Это поможет поддерживать командный дух, быстро решать возникающие вопросы и держать всех в курсе событий. Не забывайте про индивидуальные созвоны с каждым сотрудником для обсуждения его задач, успехов и сложностей. Давайте конструктивную обратную связь и поддерживайте мотивацию, отмечая достижения и прогресс. Как организовать удаленную работу офиса Для эффективной удаленной работы всей компании необходимо наладить четкие процессы коммуникации, документооборота и безопасности данных. Вот несколько важных моментов, которые стоит учесть: Выберите единые корпоративные инструменты для коммуникации (Slack, Microsoft Teams), видеоконференций (Zoom, Google Meet), совместной работы с документами (Google Drive, Dropbox) и управления проектами. Убедитесь, что все сотрудники умеют ими пользоваться; Разработайте четкие правила и регламенты удаленной работы, включая рабочие часы, правила общения в чатах, форматы отчетности и т.д. Зафиксируйте их в виде документа и ознакомьте с ним всех сотрудников; Позаботьтесь о безопасности корпоративных данных: используйте VPN, шифрование, двухфакторную аутентификацию, регулярно обновляйте пароли. Проведите обучение сотрудников основам кибербезопасности; Организуйте удаленный доступ к необходимым файлам, базам данных и программам через облачные сервисы или корпоративный портал. Убедитесь, что у всех сотрудников есть нужные права доступа; Наладьте процесс онбординга новых сотрудников на удаленке: подготовьте подробные инструкции, чек-листы, запишите обучающие видео. Закрепите за новичком опытного наставника, который поможет влиться в команду; Не забывайте про тимбилдинг и неформальное общение даже на удаленке. Устраивайте виртуальные кофе-брейки, празднуйте дни рождения, запускайте челленджи и игры. Это поможет поддерживать командный дух и позитивную атмосферу. Помните, что переход на удаленную работу — это процесс, который требует времени и усилий. Будьте готовы экспериментировать, собирать обратную связь от сотрудников и оперативно вносить необходимые изменения. Программы и сервисы для организации удаленной работы Существует множество полезных программ и онлайн-сервисов, которые помогут вам организовать эффективную удаленную работу команды. Вот несколько категорий с примерами популярных инструментов: Категория Примеры сервисов Коммуникация и видеосвязь Slack, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype Управление проектами и задачами Trello, Asana, Jira, Basecamp, Todoist Совместная работа с документами Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive Управление знаниями и документацией Confluence, Notion, Evernote, Google Docs Тайм-трекинг и учет рабочего времени Toggl, RescueTime, Harvest, TimeCamp Управление паролями и безопасность LastPass, 1Password, Dashlane Выбирайте те инструменты, которые лучше всего отвечают потребностям вашей команды и масштабу бизнеса. Не бойтесь пробовать новые решения и комбинировать их для достижения максимальной эффективности. Главное — обеспечить единообразие используемых программ и сервисов в рамках всей компании, чтобы избежать путаницы и несовместимости. А также не забывайте про обучение сотрудников работе с выбранными инструментами и постоянную техническую поддержку. Грамотно организовав работу распределенной команды с помощью современных технологий и четких процессов, вы сможете успешно руководить своим бизнесом из любой точки мира. Удаленный формат открывает новые возможности для оптимизации расходов, расширения географии найма и повышения продуктивности сотрудников.

Безопасность при удаленной работе из дома При переходе на удаленную работу из дома вопросы информационной безопасности выходят на первый план. Ведь теперь сотрудники используют домашние сети и личные устройства для доступа к корпоративным данным, что может создавать дополнительные риски. Рассмотрим основные правила и рекомендации по обеспечению безопасности при удаленной работе. Правила информационной безопасности при удаленной работе Чтобы минимизировать риски утечки данных и кибератак при работе из дома, необходимо следовать определенным правилам информационной безопасности: Используйте только корпоративные устройства (ноутбуки, смартфоны) для работы. Если приходится работать на личных гаджетах, убедитесь, что они защищены надежными паролями, антивирусами и регулярно обновляются; Подключайтесь к корпоративным ресурсам только через защищенные каналы связи — VPN (Virtual Private Network) или SSH (Secure Shell). Это позволит шифровать трафик и защитить данные от перехвата; Не используйте публичные Wi-Fi сети (в кафе, аэропортах, торговых центрах) для работы с конфиденциальной информацией. Если необходимо срочно подключиться, задействуйте мобильную точку доступа на телефоне; Установите и регулярно обновляйте антивирусное ПО, а также следите за обновлениями операционной системы и других программ. Это поможет защититься от вредоносного кода и уязвимостей; Используйте сложные и уникальные пароли для всех рабочих аккаунтов и сервисов. Применяйте двухфакторную аутентификацию, где это возможно. Храните пароли в зашифрованном виде с помощью специальных менеджеров паролей; Будьте бдительны при работе с электронной почтой: не открывайте подозрительные письма и вложения, проверяйте адреса отправителей, не переходите по сомнительным ссылкам. Большинство кибератак начинаются именно с фишинговых писем; Блокируйте экран компьютера, если отходите даже ненадолго. Используйте автоматическую блокировку после определенного периода бездействия. Не оставляйте конфиденциальную информацию на видном месте; Резервируйте важные рабочие файлы и регулярно проверяйте актуальность бэкапов. Храните резервные копии на внешних зашифрованных носителях или в облачных сервисах с высоким уровнем безопасности; Сообщайте службе безопасности компании обо всех подозрительных действиях, письмах или файлах. Лучше перестраховаться, чем пропустить реальную угрозу; Проходите регулярное обучение по вопросам информационной безопасности, следите за новостями и рекомендациями в этой области. Безопасность — это не разовая акция, а непрерывный процесс. Как обеспечить безопасность удаленного рабочего места Помимо правил работы с данными и устройствами, важно также позаботиться о физической безопасности домашнего рабочего места. Вот несколько советов, как это сделать: Организуйте рабочее место в отдельной комнате или в наименее проходной части квартиры. Это поможет избежать случайного доступа домочадцев или гостей к рабочим материалам и технике; Используйте запираемые шкафы или сейфы для хранения конфиденциальных документов, съемных носителей, токенов безопасности. Не оставляйте их на видном месте; Настройте на домашнем роутере гостевую сеть для личных устройств членов семьи и гостей. Подключайте рабочие гаджеты только к основной защищенной сети; Задействуйте функции родительского контроля на роутере, чтобы ограничить доступ детей к нежелательным сайтам и защитить домашнюю сеть от вирусов; Используйте физические защитные экраны (privacy screens) для ноутбуков и мониторов, чтобы посторонние не могли подсмотреть конфиденциальную информацию под углом; Не выбрасывайте документы с sensitive-данными в общий мусор. Используйте шредер для их уничтожения или специальные контейнеры, если в компании налажен процесс утилизации; Следите, чтобы домочадцы случайно не разглашали конфиденциальную информацию о вашей работе в разговорах или соцсетях. Объясните им важность сохранения коммерческой тайны. Уделяя должное внимание вопросам информационной безопасности, вы сможете свести к минимуму риски при удаленной работе из дома. Главное — выработать правильные привычки у себя и у сотрудников, а также использовать надежные технические решения для защиты данных и устройств. Если вы только начинаете внедрять удаленную работу в своей компании, имеет смысл провести комплексный аудит безопасности и разработать детальную ИБ-политику. Также позаботьтесь о регулярном обучении сотрудников основам кибергигиены и отработке действий в случае инцидентов. Помните, что инвестиции в информационную безопасность окупаются сторицей. Ведь утечка данных или успешная кибератака могут нанести непоправимый ущерб репутации и финансам компании. А в случае с персональными данными клиентов и сотрудников — привести к судебным искам и штрафам. Удаленная работа — это новая реальность, которая требует переосмысления подходов к безопасности. Но при грамотном подходе и соблюдении базовых правил, вы сможете эффективно защитить свой бизнес и сотрудников от киберугроз.

Часто задаваемые вопросы В этом разделе мы ответим на самые распространенные вопросы, которые возникают у людей при переходе на удаленную работу из дома. Какие профессии подходят для удаленной работы? Существует множество профессий и сфер деятельности, которые отлично подходят для удаленной работы из дома. Вот некоторые из них: IT и программирование (разработка, тестирование, DevOps);

Дизайн (веб, графический, UX/UI);

Маркетинг (интернет-маркетинг, SMM, контент-маркетинг);

Продажи (телефонные продажи, онлайн-консультирование);

Поддержка клиентов (колл-центры, helpdesk);

Бухгалтерия и финансы (удаленный бухгалтер, финансовый аналитик);

HR (рекрутинг, онбординг, обучение);

Копирайтинг и переводы;

Консалтинг и коучинг;

Преподавание и онлайн-образование. Главное требование для удаленной работы — возможность выполнять свои обязанности с помощью компьютера и интернета, без необходимости физического присутствия в офисе или на производстве. Где искать удаленную работу? Удаленную работу можно искать на специализированных сайтах и платформах, таких как: Upwork, Freelancer, Fiverr — для фрилансеров и проектной работы;

FlexJobs, Remote.co, We Work Remotely — для постоянной удаленной работы;

LinkedIn, Indeed, Monster — на общих сайтах по поиску работы, используя фильтр «удаленная работа»;

Сайты и группы в соцсетях, посвященные удаленной работе в конкретной сфере или регионе. Также можно напрямую обращаться в компании, которые предлагают возможность удаленной работы — часто такая информация указана на их сайтах в разделе «Карьера» или «Вакансии». Не забывайте про нетворкинг — расскажите о своем поиске друзьям, коллегам, бывшим сокурсникам. Возможно, кто-то из них работает удаленно и сможет порекомендовать вас в свою компанию. Как оформить удаленную работу официально? Удаленная работа может быть оформлена несколькими способами: Трудовой договор с указанием удаленной работы. В этом случае вы являетесь штатным сотрудником компании со всеми правами и обязанностями, но выполняете свои функции удаленно; Гражданско-правовой договор (договор подряда или оказания услуг). Такой формат используется для проектной работы с фрилансерами. Вы не являетесь сотрудником компании, а выступаете как независимый подрядчик; Самозанятость (для некоторых стран). Если вы работаете на себя и оказываете услуги разным клиентам, то можете оформить статус самозанятого и платить налоги по упрощенной схеме; Работа в иностранной компании. Если вы сотрудничаете с зарубежным работодателем, то можете получать оплату на свой валютный счет и самостоятельно платить налоги в своей стране, в соответствии с местным законодательством. Выбор способа оформления зависит от конкретной ситуации, длительности сотрудничества и предпочтений работодателя. Главное — заключить письменный договор, четко прописать в нем все условия (график работы, обязанности, оплата, порядок сдачи-приемки работ) и соблюдать требования законодательства. Какие налоги платят удаленные работники? Налогообложение удаленных работников зависит от способа оформления трудовых отношений и законодательства конкретной страны. Рассмотрим основные варианты: Трудовой договор: в этом случае работодатель выступает налоговым агентом и самостоятельно удерживает и перечисляет НДФЛ и страховые взносы с вашей зарплаты; Гражданско-правовой договор: вы самостоятельно платите НДФЛ со своих доходов, а также взносы в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования (если это требуется в вашей стране); Самозанятость: вы платите налог на профессиональный доход по фиксированной ставке (в России — 4% при работе с физлицами, 6% — с юрлицами и ИП); Работа на зарубежную компанию: вы должны декларировать свой доход и платить налоги в соответствии с требованиями своей страны. В некоторых случаях можно применять вычеты и льготы, предусмотренные соглашениями об избежании двойного налогообложения. Важно вести учет своих доходов и расходов, своевременно подавать налоговые декларации и платить налоги. Если у вас есть сомнения или сложная ситуация, лучше обратиться за консультацией к специалисту по налогообложению. Как мотивировать себя на удаленной работе? Удаленная работа требует высокого уровня самоорганизации и мотивации. Вот несколько советов, которые помогут вам поддерживать продуктивность и вовлеченность: Установите четкий график работы и следуйте ему. Начинайте и заканчивайте работу в одно и то же время, делайте перерывы на отдых и обед; Создайте комфортное рабочее пространство, которое настраивает вас на рабочий лад. Отделите рабочую зону от места для отдыха; Ставьте перед собой четкие цели на день, неделю, месяц. Разбивайте большие задачи на мелкие, выполнимые шаги; Используйте технику помидора или другие методы тайм-менеджмента, чтобы поддерживать фокус и не отвлекаться; Общайтесь с коллегами не только по рабочим вопросам, но и неформально. Устраивайте виртуальные кофе-брейки, обсуждайте увлечения, делитесь новостями; Не забывайте про физическую активность и хобби. Занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе, уделяйте время любимым занятиям; Поощряйте себя за достигнутые результаты. Это могут быть небольшие награды за выполненные задачи или более значимые бонусы за достижение крупных целей; Инвестируйте в свое обучение и развитие. Изучайте новые навыки, посещайте онлайн-курсы и вебинары, читайте профессиональную литературу. Это поможет поддерживать интерес и мотивацию; Не стесняйтесь просить о помощи или совете, если чувствуете, что застряли или теряете мотивацию. Обратитесь к коллегам, наставнику или руководителю. Помните, что поиск мотивации — это индивидуальный процесс. Пробуйте разные подходы и техники, пока не найдете то, что лучше всего работает именно для вас. И не забывайте про баланс между работой и личной жизнью — это ключ к долгосрочной продуктивности и удовлетворенности.

Заключение Удаленная работа из дома — это новая реальность, которая открывает множество возможностей для сотрудников и работодателей. Гибкий график, экономия времени и денег на дорогу, возможность работать из любой точки мира — вот лишь некоторые преимущества этого формата. Однако, чтобы эффективно работать удаленно, необходимо правильно организовать свое рабочее пространство, процессы и коммуникацию с командой. Важно соблюдать режим дня, ставить четкие цели и boundaries, использовать современные инструменты для совместной работы и поддерживать постоянный контакт с коллегами. Работодателям, в свою очередь, необходимо выстроить процессы удаленного управления, контроля и мотивации сотрудников. А также позаботиться о безопасности корпоративных данных и обучении команды правилам кибергигиены. Переход на удаленную работу — это вызов, который требует определенных усилий и адаптации. Но в долгосрочной перспективе этот формат может повысить продуктивность, вовлеченность и лояльность сотрудников, а также открыть для компании новые горизонты развития.

Главное — найти свой оптимальный баланс между работой и личной жизнью, выстроить эффективные процессы и коммуникацию, а также постоянно учиться и развиваться. И тогда удаленная работа станет не вынужденной мерой, а осознанным выбором в пользу более гибкого и продуктивного образа жизни.